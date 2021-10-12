Открылся новый созыв Госдумы

Во вторник, 12 октября, стартовал VIII созыв Государственной Думы. Первое заседание открыла депутат-космонавт из "Единой России" Валентина Терешкова. Она поблагодарила избирателей и президента Владимира Путина за поддержку единороссов.

- "Единая Россия" - законодательный авангард президента, - отметила депутат.

С приветственным словом к парламенту обратились также представители других фракций. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду, что в текущем созыве будет построен новый парламентский центр и отметил, что в зале заседаний депутаты сидят слишком близко друг к другу, не соблюдая социальную дистанцию. Он призвал всех коллег носить маски. Сам Жириновский при этом заседает и в перчатках и в медицинской маске.

Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев в своем выступлении отметил, что вакцинация населения должна быть добровольной.

- Добровольно умирать будем, да, Нечаев? - перебил его Жириновский.

На первом заседании депутатам предстоит избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и организации работы.

У "Единой России" в нижней палате парламента 324 места, у КПРФ - 57, у "Справедливой России — За правду" — 27, у ЛДПР — 21, у "Новых людей" - 13. По одному мандату получили Партия роста, "Гражданская платформа" и "Родина". Также в парламент избрались пять самовыдвиженцев.