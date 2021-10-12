Служащие МО "Гавань" сдадут экзамены по борьбе с коррупцией

В ноябре 2021 года сотрудников муниципального образования "Гавань" протестируют на знание методов борьбы с коррупцией. Об этом говорится в техническом задании к электронному аукциону, размещенному на портале госзакупок в начале октября. На обучение готовы выделить 26 тысяч рублей. Заявки принимаются до 14 октября.

За 24 академических часа муниципальные служащие прослушают лекции по нескольким темам. Им расскажут, что такое коррупция, какие запреты и ограничения распространяются на государственных служащих, познакомятся с термином "конфликт интересов", изучат инструменты противодействия коррупции, а также отработают эффективные техники противодействия манипуляциям. Больше всего времени уделят практическим аспектам предотвращения коррупции - на это уйдет треть от всего срока обучения.

К концу курса каждый из слушателей подтвердит свои знания с помощью итоговой аттестации, которая пройдёт в формате электронного тестирования. После успешного завершения обучающей программы участники получат документы о дополнительном профессиональном образовании.

Занятия планируется проводить в очной форме в специально оборудованных помещениях в Центральном районе Петербурга, но также допускается обучение в дистанционном формате. Все методические материалы должны быть доступны на сайте на весь период курса. Во время образовательного процесса должны быть применены современные методики преподавания. Часть материалов будет представлена слушателям в виде вебинаров или онлайн-трансляций.