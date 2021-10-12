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Новости 12:14

Володина переизбрали спикером Госдумы

фото ЗакС политика Володина переизбрали спикером Госдумы

Председателем VIII созыва Государственной Думы стал единоросс Вячеслав Володин, который руководил нижней палатой парламента последние пять лет.

За его кандидатуру проголосовали 360 депутатов (80%).

Выступая перед коллегами, Володин, в частности, подчеркнул, что депутатам необходимо увеличить количество законов прямого действия и выработать положение об ответственности за взятые обязательства.

"Популизм разрушителен. Поэтому нам надо привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат", - отметил спикер.

Отвечая на вопросы представителей других фракций, Володин заявил о роли президента Владимира Путина в укреплении парламентской демократии в России:

"Президент создает все условия для развития демократии. Для усиления парламентской демократии. Все зависит от нас. Какие мы - такая и Дума".

Другим претендентом на должность думского спикера был член фракции КПРФ Дмитрий Новиков. В своем выступлении он напомнил о непринятом прошлым созывом проекте закона о детях войны и о повышении пенсионного возраста, которое коммунист назвал "людоедским". Новиков также раскритиковал дистанционное электронное голосование, после обнародования результатов которого, несколько кандидатов-одномандатников от компартии лишились победы на думских выборах. За представителя КПРФ проголосовал 61 депутат (13,6%). 

Напомним, Володин был спикером Госдумы седьмого созыва в 2016-2021 годах. До этого в течение пяти лет работал первым заместителем руководителя администрации президента России.

Фото: duma.gov.ru


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