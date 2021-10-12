Володина переизбрали спикером Госдумы

Председателем VIII созыва Государственной Думы стал единоросс Вячеслав Володин, который руководил нижней палатой парламента последние пять лет.

За его кандидатуру проголосовали 360 депутатов (80%).

Выступая перед коллегами, Володин, в частности, подчеркнул, что депутатам необходимо увеличить количество законов прямого действия и выработать положение об ответственности за взятые обязательства.

"Популизм разрушителен. Поэтому нам надо привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат", - отметил спикер.

Отвечая на вопросы представителей других фракций, Володин заявил о роли президента Владимира Путина в укреплении парламентской демократии в России:

"Президент создает все условия для развития демократии. Для усиления парламентской демократии. Все зависит от нас. Какие мы - такая и Дума".

Другим претендентом на должность думского спикера был член фракции КПРФ Дмитрий Новиков. В своем выступлении он напомнил о непринятом прошлым созывом проекте закона о детях войны и о повышении пенсионного возраста, которое коммунист назвал "людоедским". Новиков также раскритиковал дистанционное электронное голосование, после обнародования результатов которого, несколько кандидатов-одномандатников от компартии лишились победы на думских выборах. За представителя КПРФ проголосовал 61 депутат (13,6%).

Напомним, Володин был спикером Госдумы седьмого созыва в 2016-2021 годах. До этого в течение пяти лет работал первым заместителем руководителя администрации президента России.

Фото: duma.gov.ru