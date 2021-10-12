Росфинмониторинг хочет блокировать счета возможных участников несанкционированных протестов

На официальном интернет-портале правовой информации появился законопроект, по которому предлагается блокировать банковские счета россиян, чье участие в экстремистской деятельности представляется потенциально возможным. Автором документа выступает Росфинмониторинг. Характерно, что блокировка счетов, по мысли авторов, не будет нуждаться в каком-либо судебном решении на этот счет.

Для приостановления банковских операций, согласно пояснительной записке, силовикам достаточно иметь некие сведения о том, что владелец счета может, в частности, принимать участие в "финансировании экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности, финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям".

Решение о блокировке счетов хотят доверить трем инстанциям - МВД, ФСБ и самому Росфинмониторингу.