ЗакС будет принимать заявки от желающих стать омбудсменом Петербурга до 29 октября

Законодательное собрание Петербурга на ближайшем заседании, 13 октября, планирует рассмотреть проект постановления о подготовке избрания регионального уполномоченного по правам человека, сообщил ЗАКС.Ру депутат "Единой России" Константин Чебыкин. Документ уже одобрила возглавляемая им комиссия по вопросам правопорядка и законности.

Проектом предусмотрен срок приема заявок от кандидатов на должность омбудсмена. Заявиться можно будет до 29 октября включительно.

Чебыкин уточнил, что срок рассмотрения кандидатур - 45 дней со дня принятия постановления городским парламентом.

Напомним, Александр Шишлов, работавший уполномоченный по правам человека в Петербурге в 2012-2021 годах, в начале октября досрочно сложил свои полномочия в связи с собственным избранием в ЗакС.