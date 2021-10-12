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На Дворцовой площади задержали пикетчика с плакатом против Путина

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали пикетчика с плакатом против Путина

На Дворцовой площади в Петербурге 12 октября активист Никита Волков вышел на пикет против действующей политики руководства РФ. Он держал в руках плакат с надписью "Путина — в отставку", но долго так простоять не сумел, поскольку был задержан, о чем сообщил "ОВД-Инфо"*.

Около часа Волкова продержали в отделе полиции № 78, допустив к нему адвоката Сергея Подольского. Активиста отпустили, составив на него протокол по административной статье 8.6.1, которая связана с запретом на массовые мероприятия во время пандемии коронавируса.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента


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