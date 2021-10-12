Кот Ося вернулся к сотрудникам Музея Анны Ахматовой после исчезновения

Кот Ося вернулся к сотрудникам Музея Анны Ахматовой, сообщили представители музея во "ВКонтакте".

Ося уже принял положенную ему порцию лекарств, поел и понемногу приходит в себя. За прошедшие четыре дня сотрудники музея запустили кампанию по поискам в соцсетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к соседям за записями с камер наблюдения.

Теперь, когда Ося вернулся, его отнесут на осмотр к ветеринару и сообщат правоохранителям, что кот нашелся. Сотрудники музея поблагодарили всех, кто помог с информацией.

Ося пропал вечером 8 октября. Камеры зафиксировали, как его унесла с собой девушка. Коту 16 лет, он регулярно наблюдается у ветеринара и получает лекарства из-за проблем с сердцем.