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Новости 19:45

На благотворительной акции петербуржцы сдали более 70 литров крови

фото ЗакС политика На благотворительной акции петербуржцы сдали более 70 литров крови

В ходе благотворительной донорской акции 12 октября в Петербурге удалось собрать 77 литров крови, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации "Фонд доноров". Участвовали в процедуре 172 гражданина. Биоматериал распределится между между семью медицинскими отделениями города.

"Помощь будет оказана (по формуле: один донор помогает трем пациентам) 516 пациентам. Конечно, это цифра ориентировочная, но мы всегда все равно ориентируемся на эту формулу", – рассказала пресс-секретарь Анастасия Петухова.

В целях популяризации проекта ее организация разработала геймифицированную донорскую книжку DonorGo, представляющую собой своего рода комикс.

"В будущем мы надеемся на развитие этой книжки в приложение, там можно будет наращивать донорскую мощь, можно будет соревноваться и прокачивать своего персонажа", – добавила Петухова.

Отметим, что параллельно с благотворительными акциями в Петербурге регулярно проходит мероприятие, поддерживаемое Смольным, — ежемесячная донорская суббота. Ранее губернатор Александр Беглов объявил, что, по его данным, каждый год в переливании крови в Петербурге нуждаются более 50 тысяч больных.


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