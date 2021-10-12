Суд занял сторону градозащитников в "деле о Манеже Финляндского полка"

Петербургским градозащитникам удалось через суд добиться признания здания бывшего Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова историческим. Об этом в своих социальных сетях сообщил депутат Борис Вишневский. Зданию угрожает снос и появление на его месте жилого комплекса.

КГИОП стоял на том, что бывший манеж построен в 1938 году, но в конечном счете суд отмел аргументы властей, игравшие на руку застройщику.

"Я еще в прошлом году сказал председателю КГИОП Сергею Макарову: как только он мне скажет, какие в 1938 году в Ленинграде были полки лейб-гвардии — я тут же соглашусь, что здание неисторическое. Так и не сказал...", – пишет депутат.

По итогам заседания 12 октября ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУИОН) обязали восстановить в документах в качестве даты постройки здания 1854 год.

"Да, конечно, власти будут пытаться это оспорить. Но опровергать придется слишком много оснований: и полное отсутствие оснований для года постройки "1938" (а равно других послереволюционных), и заключения специалистов, и документы самого КГИОПа, и экспертизы, включая судебную историко-культурную, и, конечно, сам прекрасно сохранившийся облик первого этажа", – заключил Вишневский, бывший одним из заявителей коллективного иска градозащитников.