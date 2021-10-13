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Верховный суд РФ не стал пересматривать приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву

фото ЗакС политика Верховный суд РФ не стал пересматривать приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву

Верховный суд РФ отказался изучать кассационную жалобу карельского историка Юрия Дмитриева, который приговорён к 13 годам по делу о педофилии, следует из информации, доступной в картотеке дел инстанции.

"Отказ в передаче дела (кассационных жалобы, представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", — сообщается на сайте ВС РФ.

Напомним, что Юрий Дмитриев является главой карельского отделения исторического общества "Мемориал"*. 

Преследование историка началось в 2016 году. По версии следователей, с 2008 по 2015 год он делал снимки своей несовершеннолетней дочери в обнажённом виде и, якобы используя эти фото, изготавливал порнографические материалы. Дмитриев в свою очередь пояснял, что ежемесячно фотографировал дочь, чтобы отслеживать ход её физиологического развития, поскольку у неё имелся ряд проблем со здоровьем. Дававшие показание в суде педиатры подтвердили, что он проводил эти манипуляции по их указанию. После того, как девочка выросла, Дмитриев перестал делать снимки. Впрочем, СК решил не ограничиваться только делом о педофилии и возбудил в отношении историка ещё одно — о незаконном хранении огнестрела.

В 2018 году Дмитриев был оправдан по делу из-за снимков, а по второму получил 2,5 года ограничения свободы. Буквально через несколько месяцев Верховный суд Карелии оправдательный приговор отменил.

После этого главу республиканского "Мемориала"* отправили в СИЗО по новому делу – о насильственных действиях сексуального характера. Дмитриева обвиняли в том, что он несколько раз касался промежности дочери. Сам он объяснил, что сделал это потому, что проверял сухость белья ребёнка — девочка страдала энурезом. В итоге Дмитриеву дали 3,5 года колонии, однако ВС Карелии на этом не остановился и кратно ужесточил приговор пожилому историку – до 13 лет строгого режима.

*"Мемориал" признан Минюстом РФ НКО-иноагентом


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