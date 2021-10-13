Дерипаска подал в суд на СМИ, которое публикует заметки о нём

Обозначенная компания зарегистрирована в Петербурге. Единственный учредитель — Алексей Козлов. Он же, по совместительству, — главный редактор The Moscow Post.

Суть претензий Дерипаски не уточняется. Известно, что компания "Небоход-Медиа" является учредителем интернет-издания The Moscow Post. Сайт изобилует заметками о деятельности российского бизнесмена-миллиардера.

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