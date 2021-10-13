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Новости 11:48

В России зафиксировали новый антирекорд смертности от коронавируса за сутки

фото ЗакС политика В России зафиксировали новый антирекорд смертности от коронавируса за сутки

В России за последние сутки зарегистрировали 984 летальных исхода от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Предыдущий максимум был зафиксирован накануне: 12 октября штаб отчитался о смерти 973 пациентов с COVID-19. По официальным данным, на 13 октября от коронавируса умерли 219 329 россиян.

За минувшие сутки выявлено 28 717 случаев заболевания COVID-19. Нарастающим итогом к 13 октября выявлен 7 861 681 случай заражения.

В Петербурге за прошедший день в статистику добавили 2 470 случаев заражения. Это более чем на 300 больше, чем за предыдущие сутки. В Москве, где наибольшее число выявленных за эпидемию случаев, зафиксировали еще 4 410 заболевших, в Подмосковье — 1 898.


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