Путин приедет в Петербург на Евразийский женский форум

Президент Владимир Путин посетит третий Евразийский женский форум в Петербурге 14 октября, передает ТАСС со ссылкой на представителей Кремля.

Путин примет участие в открытии форума в Таврическом дворце. Основная тема - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

В форуме примут участие около 1,5 тысячи человек из сотни стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

фото: kremlin.ru