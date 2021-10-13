           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:24

Путин приедет в Петербург на Евразийский женский форум

фото ЗакС политика Путин приедет в Петербург на Евразийский женский форум

Президент Владимир Путин посетит третий Евразийский женский форум в Петербурге 14 октября, передает ТАСС со ссылкой на представителей Кремля.

Путин примет участие в открытии форума в Таврическом дворце. Основная тема - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". 

В форуме примут участие около 1,5 тысячи человек из сотни стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

 

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru