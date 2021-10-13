Лидер фракции "Новые люди" в ЗакСе поучаствовал в Бостонском марафоне

Депутат Дмитрий Павлов, возглавляющий фракцию "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга, принял участие в Бостонском марафоне, который состоялся на днях в штате Массачусетс. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Instagram.

"21-й марафон взят! 6-й Мэйджор", - написал Павлов.

Судя по видео в Instagram, на финишной прямой депутат бежал с повязанным на шее российским флагом. Вскоре после забега политик вылетел в Петербург. На пленарном заседании в среду, 13 октября, он отсутствовал.

Напомним, Павлов пришел в депутаты из бизнеса. До избрания в ЗакС он был президентом группы компаний "Колвэй", специализирующейся на продаже недвижимости. Перед выборам он задекларировал самый большой годовой доход из всех 50 региональных парламентариев - 29 млн рублей.

Фото: Instagram/Дмитрий Павлов