           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:53

Лидер фракции "Новые люди" в ЗакСе поучаствовал в Бостонском марафоне

фото ЗакС политика Лидер фракции "Новые люди" в ЗакСе поучаствовал в Бостонском марафоне

Депутат Дмитрий Павлов, возглавляющий фракцию "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга, принял участие в Бостонском марафоне, который состоялся на днях в штате Массачусетс. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Instagram.

"21-й марафон взят! 6-й Мэйджор", - написал Павлов.

Судя по видео в Instagram, на финишной прямой депутат бежал с повязанным на шее российским флагом. Вскоре после забега политик вылетел в Петербург. На пленарном заседании в среду, 13 октября, он отсутствовал.

Напомним, Павлов пришел в депутаты из бизнеса. До избрания в ЗакС он был президентом группы компаний "Колвэй", специализирующейся на продаже недвижимости. Перед выборам он задекларировал самый большой годовой доход из всех 50 региональных парламентариев - 29 млн рублей.  

Фото: Instagram/Дмитрий Павлов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru