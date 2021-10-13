Путин о Навальном: Ему неоднократно прощали нарушения закона

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели" заявил, что политика Алексея Навального посадили в колонию за уголовные преступления против в том числе иностранных предпринимателей, а не за политическую деятельность, передает "Интерфакс".

Модератор заседания спросила Путина, действительно ли в РФ есть "пятая колонна", возглавляемая Навальным, и также спросила, "что Путина беспокоит в отношении оппозиции так, что он отправляет их всех в тюрьму". В ответ Путин заявил, что если посмотреть на "уличные протесты", то станет ясно, что "далеко не все в тюрьме", и "люди, которые не нарушают соответствующие законы, работают".

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, то они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причем неоднократные", - сказал Путин.

Президент, традиционно не называя Навального по имени и говоря о нем обобщено, заявил, что ему "неоднократно, по сути, прощали нарушения закона", но это "должно иметь когда-то какие-то последствия ".

"Не нужно злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться в том числе экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью. Так, на мой взгляд, произошло и с фигурантом, о котором вы сказали", - заключил Путин.

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок. Сейчас политик находится в колонии № 2 в Покрове, Владимирская область. В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.