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"Фонтанка": Смольный может ввести в Петербурге посещение мероприятий по QR-коду

фото ЗакС политика "Фонтанка": Смольный может ввести в Петербурге посещение мероприятий по QR-коду

Смольный может ввести в Петербурге посещение общественных мест по QR-коду, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, на следующей неделе власти города могут усилить ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Если в них будет введено правило о посещении общественных мест по QR-коду, то без него петербуржцы не смогут попасть на выставочные, культурные, спортивные и иные мероприятия с числом участников от 75 человек, а также, возможно, в музеи, театры и госучреждения. 

Издание пишет, что запрещать петербуржцам ходить в рестораны и салоны красоты без этого кода пока не планируется. Собеседники подчеркивают, что окончательные решения еще не приняты, и введение мер зависит от эпидемиологической ситуации.

Посещение общественных мест по QR-коду в последние дни вводится в ряде регионов на северо-западе России, в соседних с Ленобластью Карелии, Новгородской и Вологодской областях, а также в Калининградской, Архангельской.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Петербурге продолжает ухудшаться, заболеваемость растет. Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявлял, что в Петербурге при дальшейшем ухудшении эпидемиологической обстановки могут ввести дополнительные ограничения. 

До этого губернатор Александр Беглов заявлял, что в городе полностью привились от коронавируса 1,6 млн человек, и этой цифры недостаточно для коллективного иммунитета к коронавирусу из-за того, что инфекция постоянно мутирует.


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