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Новости 11:59

Число выявленных случаев коронавируса в РФ за сутки перевалило за 31 тысячу

фото ЗакС политика Число выявленных случаев коронавируса в РФ за сутки перевалило за 31 тысячу

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 31 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 2,5 тысячи случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 986, а сумели поправиться 21 760 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 6 712 новых больных, в Петербурге — 2 345 (на 125 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 1 911. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2004 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 67 (накануне — 65).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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