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Петербуржцы жалуются на дорожные заторы: в город на Евразийский женский форум прибыли "важные люди"

фото ЗакС политика Петербуржцы жалуются на дорожные заторы: в город на Евразийский женский форум прибыли "важные люди"

Петербуржцы жалуются на дорожные неудобства, вызванные прибытием в город "важных людей": начиная с 14 октября в Северной столице в течение нескольких дней будет проходить Евразийский женский форум.

Мероприятие начнётся в Таврическом дворце: согласно сервису "Яндекс.Пробки", на подъездах к нему уже образовались пробки. Заметно осложнено передвижение автомобилей в районе Литейного моста, моста Александра Невского; собралась пробка у вантового моста, где идёт ремонт; медленно движутся Синопская и Смольнинская набережные, затруднено движение на Невском проспекте.

В паблике "ДТП и ЧП Петербург" сообщают также о перекрытых дорогах.

"Смольная набережная от Большеохтинского моста в сторону центра перекрыта на 11:30, встало все вокруг, наверное, важные люди приехали", — делится наблюдениями один подписчик.

"На каждом перекрестке стояли сотрудники и у каждой арки дома", — вторит ему другой.

Основная тема форума — "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В событии должны принять участие порядка 1,5 тысяч гостей из более чем ста стран. В их числе члены парламентов, сотрудницы органов исполнительной власти, представители международных организаций и крупных компаний, а также научного сообщества.

Открывает форум спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Выступит также Владимир Путин.


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