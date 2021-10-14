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Новости 13:11

Путин: Женщина не должна выбирать между семьей и профессиональной реализацией

фото ЗакС политика Путин: Женщина не должна выбирать между семьей и профессиональной реализацией

Президент Владимир Путин, выступая на проходящем в Петербурге Евразийском женском форуме, высказался о социальной роли работающих женщин. 

"Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором — либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", – цитирует его позицию ТАСС.

По мнению главы РФ, в стремительно меняющемся мире женщины играют все большую роль. В особенности это касается экологических проблем и новых подходов к образовательному процессу.

Кроме того, Путин признал, что так называемые традиционные семейные ценности, приоритет которых записан в обновленной российской Конституции, часто встречают нарекания. Однако президент настаивает на том, что "это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем".


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