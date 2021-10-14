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Новости 13:44

В Ленобласти к работе на заводе привлекут заключённых

фото ЗакС политика В Ленобласти к работе на заводе привлекут заключённых

В Ленинградской области заключённых привлекут к работе на Кингисеппском машиностроительном заводе (КМЗ): к соответствующему соглашению пришло руководство мануфактуры и Федеральная служба исполнения наказаний, поделились с РБК Петербург в региональном комитете по труду и занятости населения.

КМЗ расположен близ посёлка Назия. Когда конкретно зэки впервые опробуют свои силы на заводе, не уточняется. Гендиректор КМЗ Анатолий Русин через пресс-службу предприятия передал, что давать какие-либо комментарии по данному вопросу преждевременно, так как исправительный центр ещё не начал свою работу.

ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" поставляет, ремонтирует и обслуживает дизельные, газотурбинные двигатели, генераторы и компрессоры.

КМЗ получает много государственных подрядов и является поставщиком продукции для пограничных управлений ФСБ и таможни во многих российских регионах. На площадке предприятия в Назии собирают катера специального назначения (спасательные, рейдовые и патрульные).


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