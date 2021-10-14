С 9 ноября РФ возобновляет авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и другими странами

Начиная с 9 ноября Россия снимает ограничения на авиаперелёты в Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ и ещё ряд стран, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами", – следует из сообщения оперштаба.

Кроме того, с обозначенной даты на систематической основе будут совершаться рейсы на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд. Последняя страна принимает только вакцинированных граждан.

Наконец, восстанавливаются рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских городов, где разрешены международные перелёты.