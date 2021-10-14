В МО "Остров Декабристов" вызвали Росгвардию и полицию

Избранному главе муниципального образования "Остров Декабристов" Владимиру Барканову мешают перемещаться по зданию МО, рассказал ЗАКС.Ру местный житель Антон Карякин. По его словам, Барканов пришел на свое рабочее место, а и.о. главы местной администрации Армен Иванян якобы препятствует коллеге ходить в другие кабинеты.

После выборов 2019 года совет муниципалитета возглавила Ольга Погосян, позже сменившая фамилию на Семенову. В конце года суд отменил итоги пересчета голосов на ряде избирательных участков, и Погосян потеряла место в совете. При этом она отказалась оставлять кресло руководителя МО. Погосян-Семенова пыталась в суде доказать, что имеет право занимать эту должность, но суды решили иначе. Федеральная налоговая служба 7 октября внесла в данные МО "Остров Декабристов" информацию, что главой является Барканов, а не Погосян-Семенова.

Карякин рассказал, что Барканов прождал неделю после изменения данных муниципалитета и пришел на свое рабочее место. В здание он смог попасть только вместе с посетительницами совета, уточнил местный житель.

- Армен Грачикович [Иванян] препятствует всему, чему только можно. То есть на свое место – пожалуйста, а дальше: "Вы тут никто. Ваши люди чужие". Нажимает кнопку – приезжает Росгвардия, - сообщил Карякин.

Часть произошедшего он запечатлел на видео и разместил в группе "Сделай район лучше". Местный житель добавил, что сотрудники Росгвардии проверили документы Барканова, удостоверились, что он имеет право находиться в здании, и покинули место конфликта. Еще до этого Иванян якобы вызвал в муниципалитет полицию, сказал Карякин. Он уточнил, что и.о. главы администрации аргументировал это якобы происходящей дракой. Пока полицейские продолжают находиться в здании МО для урегулирования ситуации, сообщил Карякин.

Пообщаться с Баркановым и Иваняном ЗАКС.Ру на момент публикации заметки не удалось.

Отметим, Третий кассационный суд общей юрисдикции в своем решении написал, что Погосян-Семенова не может быть главой муниципалитета:

"Поскольку в силу пункта 2 статьи 38 Устава глава муниципального образования избирается муниципальным советом из состава входящих в него депутатов, суды пришли к обоснованному выводу о том, что Погосян О.С. не могла продолжать занимать должность главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Остров Декабристов и принимать определенные Уставом для такой должности решения, реализуя волю избирателей".

София Саттарова / Фото: Антон Карякин