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Новости 18:16

Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в развитие СМИ

фото ЗакС политика Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в развитие СМИ

Владимир Путин удостоил бессменного руководителя телепередачи "КВН", выходящей с 1964 года, Александра Маслякова почётной награды - ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ главы государства доступен портале правовой информации.

"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича – ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва", - гласит документ за подписью президента.

79-летний Масляков, напомним, является заслуженным деятелем искусств РФ. Ранее при Путине он уже удостаивался орденов "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

Фото: пресс-служба Кремля


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