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Новости 18:32

В Петергофе открыли воссозданные солнечные часы петровской эпохи

фото ЗакС политика В Петергофе открыли воссозданные солнечные часы петровской эпохи

На территории ГМЗ "Петергоф", возле дворца "Монплезир" торжественно открыли воссозданные солнечные часы, оригинал которых появился в городе еще при Петре I в 1723 году, сообщается на сайте музея-заповедника.

"Петр I от своих современников получил прозвище "человек спешащий": он жил на бегу, и ему нужно было следить за временем. Поэтому часы стояли во всех его дворцах и, конечно же, в его любой резиденции – в Петергофе. Таким образом, в Петербурге и здесь, в Петергофе, появилось такое интересное начинание – следить за временем с помощью солнца", - рассказала на церемонии директор музея Елена Кальницкая.

Раритет был утерян во время Великой Отечественной войны. Мастера Петродворцового часового завода "Ракета", восстанавливая утраченный циферблат, ориентировались на различные архивные изображения, в том числе на европейские аналоги солнечных часов петровской эпохи. Мраморный пьедестал, в свою очередь, сохранился с императорских времен.

фото: peterhofmuseum.ru


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