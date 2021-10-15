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Новости 9:55

В России стартовала перепись населения

фото ЗакС политика В России стартовала перепись населения

В России с 15 октября стартовала всероссийская перепись населения. Впервые она проходит в цифровом формате.

Традиционно к россиянам будут приходить переписчики, которые будут заполнять информацию на специальных планшетах. Также граждане могут заполнить переписные листы самостоятельно, на сайте госуслуг.

Для этого на госуслугах Минцифры запустило интерактивную форму. Для заполнения электронного переписного листа нужна подтвержденная учетная запись на портале. Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что на заполнение листа уйдет 15 - 25 минут, причем при вводе каждого поля сохраняется черновик, так что можно делать перерывы.

Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября на большей части России. До 20 декабря продлится перепись в отдаленных и труднодоступных территориях. Заполнить лист на портале госуслуг можно до 8 ноября.

 


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