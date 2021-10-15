ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:59

В РФ - новый суточный антирекорд по смертности от коронавируса: 999 случаев

фото ЗакС политика В РФ - новый суточный антирекорд по смертности от коронавируса: 999 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 32 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является абсолютным антирекордом. Это на 897 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 999 (еще один антирекорд), а сумели поправиться 22 268 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 6 631 новый больной, в Петербурге — 2 632 (на 287 больше, чем накануне), в Подмосковье — 2 110. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 359 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 62 (накануне — 67).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама