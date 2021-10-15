В РФ - новый суточный антирекорд по смертности от коронавируса: 999 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 32 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является абсолютным антирекордом. Это на 897 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 999 (еще один антирекорд), а сумели поправиться 22 268 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 6 631 новый больной, в Петербурге — 2 632 (на 287 больше, чем накануне), в Подмосковье — 2 110. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 359 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 62 (накануне — 67).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.