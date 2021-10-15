Патриарх Кирилл считает "подтвержденным историей фактом" защиту России Богородицей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в день Покрова Богородицы заявил, что защита России Богородицей - это "подтвержденный факт".

"Сегодня день, действительно исполненный многих смыслов. И самым, может быть, главным является то, что предстательство Царицы Небесной, ее особая миссия по защите Русской земли, многими отрицаемая и вызывающая недоумение, есть реальность. Не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями, в которых мы видим руку Божию", — приводит слова Кирилла пресс-служба патриархии.

По версии патриарха, это подтверждается, к примеру, сохранением России в XX веке после революции 1917 года и Великой Отечественной войны. Кирилл считает, что нельзя утверждать, будто граждане страны преодолели эти события "исключительно собственными силами".

"Если кто и скажет так, я свидетельствую: мы победили потому, что Отечество наше — под Покровом Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной", - считает Кирилл.

Праздник Покрова Богородицы отмечается 14 октября. По преданию, Богоматерь явилась Андрею Юродиевому в Влахернском храме в Константинополе: там хранилась ее риза.

фото: patriarchia.ru