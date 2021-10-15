Годовую инфляцию в Петербурге во многом определило подорожание фруктов и овощей

Годовая инфляция в Петербурге за сентябрь составила 7,2%, и главным образом на нее повлияли непривычно высокие цены на плодоовощную продукцию, сообщает пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России. Ситуация в ценами, в свою очередь, обусловлена плохими урожаями, повышением затрат производителей и снижением количества импортных поставок. Примечательно, что в то же время непродовольственные товары дорожали не столь интенсивно.

"В числе причин – усилившее конкуренцию начало продаж безрецептурных лекарств несетевыми аптеками через крупные онлайн-магазины", - говорится в сообщении.

Повысившаяся конкуренция также замедлила темпы подорожания различных услуг.

Инфляция за август в сравнении с августом 2020-го составила 6,7%.