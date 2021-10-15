В Петербурге открыли четыре пункта для приема старых покрышек и других опасных отходов

В Красносельском, Колпинском, Невском и Василеостровском районах Петербурга начали работу специальные экопункты, где у граждан принимают опасные отходы из расширенного списка, передает пресс-служба комитета по природопользованию.

В новые пункты можно, в частности, сдать отслужившие свое автомобильные покрышки, оргтехнику, бытовую технику, любую электронику, бытовую химию, просроченные медикаменты. Принимают опасные отходы специалисты, имеющие соответствующие разрешения. Они сортируют мусор и ведут его учет.

Ожидается, что в следующем году аналогичные объекты появятся еще в шести районах.