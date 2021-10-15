Причастным к экстремизму хотят запретить быть пилотами и бортпроводниками

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею запретить причастным к экстремистской деятельности работать пилотами и бортпроводниками, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена комиссию, председателя правления Ассоциации юристов России Владимир Груздева.

По словам Груздева, поправки внесут в Воздушный кодекс, запретив принимать на должности авиационного персонала граждан, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который формирует Росфинмониторинг.

"Таким образом, нарушающие закон публикации в социальных сетях, в том числе направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сделают для нарушителя невозможной карьеру в авиакомпании. Он не сможет работать ни пилотом, ни бортпроводником. Инициатива направлена на реализацию требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", - сказал Груздев.

Незадолго до выборов в Госдуму был принят закон, который лишил права избираться тех, кто, по версии властей, причастен к экстремистской деятельности. Из-за этого до выборов не допустили практических всех, кто открыто симпатизировал Алексею Навальному и его структурам: ФБК* и штабы Навального* были признаны экстремистскими организациями.