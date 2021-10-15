"Остров Декабристов": Битва за замок

Росгвардия, а затем и полиция приезжали в муниципалитет "Остров Декабристов" в четверг, 14 октября. Там продолжается борьба между бывшим членом Совета Федерации Владимиром Баркановым, которого считают и.о. главы большинство депутатов местного совета, и муниципальной администрацией, признающей власть Ольги Семеновой (Погосян). Обе стороны утверждают, что конфликта между ними нет.

Днем 14 октября экс-сенатор, а ныне депутат местного совета МО "Остров Декабристов" Владимир Барканов пришел в здание муниципалитета, чтобы приступить к исполнению полномочий главы. Федеральная налоговая служба 7 октября внесла изменения в ЕГРЮЛ, согласно которым руководит "Островом Декабристов" Барканов. Однако местная администрация и часть муниципального совета по-прежнему признают власть Ольги Семеновой (ранее - Погосян), лишенной по решению суда статуса мундепа.

Большинство действующих депутатов местного совета считают, что постоянного руководителя у муниципалитета в настоящее время нет, а полномочия и.о. главы до его избрания исполняет Барканов, поскольку он возглавлял "Остров Декабристов" в прошлом созыве. При этом фактически обязанности первого лица в МО продолжает исполнять Семенова. Она представлена главой на сайте округа и до недавнего времени в ЕГРЮЛ была указана ее фамилия.

- Это не первая запись в ЕГРЮЛ о том, что Барканов глава МО за последние два года, - рассказал ЗАКС.Ру депутат МО "Остров Декабристов" от "Яблока" Леонид Андрухов. - Там уже появлялся Барканов, потом Погосян, потом снова Барканов. Какое-то время была совершенно фантастическая ситуация. В ЕГРЮЛ было записано два главы. Так продолжалось примерно месяц в январе 2020 года. Потом Барканов исчез и осталась Погосян. Я уже ничему не удивлюсь. Может, там уже снова Погосян.

После очередной правки ФНС Барканов предпринял новую попытку приступить к работе в руководящей должности. Однако внутрь здания муниципалитета попасть он не смог. По словам депутата, убедившись в том, что дверь закрыта, он отправился в ближайший отдел полиции, чтобы составить заявление о недопуске. Вернувшись, он все-таки зашел внутрь - воспользовался тем, что из здания выходили люди.

Глава местной администрации Армен Иванян рассказал ЗАКС.Ру, что вход в муниципалитет действительно ограничен. Из-за антикоронавирусных мер прием граждан ведется по предварительной записи. Однако Иванян отметил, что Барканов, будучи депутатом, имел все основания пройти в здание, стоило ему лишь позвонить секретарю или любому другому сотруднику. Глава местной администрации предположил, что мундеп просто привлекает к себе внимание ради "хайпа". Он считает, что Барканов не может быть главой МО, так как никаких правомочных заседаний совета, на которых его могли назначить на руководящую должность не проводилось.

Отметим, что на недопуск депутатов в здание местного совета ранее неоднократно жаловались представители "Яблока". По словам мундепа Андрухова, администрация МО якобы предпринимала "попытки саботировать работу совета".

Барканов, наконец-то попав на рабочее место, распорядился вызвать мастера, который должен был заменить дверной замок. По его словам, сотрудники администрации не давали этого сделать и хватали мастера за руки. Позже из-за поврежденного наличника в полицию обратился уже глава МА, чтобы составить заявление о порче имущества.

Вскоре в муниципалитет приехали сотрудники Росгвардии. Иванян объяснил, что это он попросил своих подчиненных нажать "тревожную кнопку", так как прибывший муниципал с помощниками, по его словам, якобы начали вести себя агрессивно и всячески мешать работе муниципалитета. Иванян заявил, что служащие испытали сильный стресс от происходящего, а рабочий процесс был нарушен, поэтому подчиненных пришлось отпустить домой. Росгвардейцы проверили документы Бараканова. Убедившись, что он находится в муниципалитете на законных основаниях, они оставили муниципалов разбираться в своих взаимоотношениях самостоятельно.

Позже явился участковый. Он подтвердил, что приезд сотрудников Росгвардии связан с поступившем ранее сообщением о драке, но имени и фамилии заявителя назвать не смог. Барканов рассказал полицейскому все детали жизни муниципалитета, начав с выборов в местный совет 2019 года, итоги которых были частично пересмотрены летом 2020 года.

На местных выборах победу одерживало "Яблоко". Партия получала пять из десяти мест в муниципальном совете. Однако ее представители посчитали, что их результат был занижен и потребовали пересчитать бюллетени. Поводом стала маленькая точка в бюллетенях, которая стояла напротив фамилии кандидата от "Единой России" Натальи Ивановой. Комплексы обработки избирательных бюллетеней могли посчитать ее за голоса избирателей. После пересчета результаты "яблочников" оказались еще хуже. Они потеряли два мандата, а в совет прошли Анастасия Давыдова (ЛДПР) и Ольга Погосян ("Единая Россия"). Последняя впоследствии стала главой, а затем сменила фамилию и на выборы в ЗакС в 2021 году шла уже Семеновой. К этому времени она уже лишилась статуса муниципального депутата. Кандидаты от "Яблока" Наталия Невзорова и Алексей Захаров вернули свои мандаты через суд.

Барканов просил сотрудника полиции остаться и проследить за тем, как он с товарищами будет менять замок на входной двери. Он уверял, что сотрудники местной администрации мешали специально приглашенному мастеру.

Выслушав бывшего сенатора, полицейский решил ознакомиться с позицией Иваняна. Разговор в кабинете главы администрации продлился около 15 минут.

— Много документов. Надо проверять, - подвел итог участковый.

После этого депутат вместе с помощниками занял свой кабинет и сидел там, не предпринимая никаких попыток снова заменить дверной замок. Барканов отметил, что он на своем рабочем месте. После шести часов вечера рабочий день закончился, и вся группа покинула муниципалитет. Перед уходом Барканов и сотоварищи закрыли кабинет на ключ, повесили бумажную пломбу с печатью на дверь и сфотографировали замок.

На вопрос о взаимоотношениями между ним и руководством МА депутат ответил, что у него нет никакого конфликта или недопонимания.

— Мы будем собирать депутатский корпус, примем решения. У меня конфликта с Иваняном нет. Я выбранный, а его кто назначил? Как только депутаты соберутся и включат вопрос [об отстранении Иваняна] в повестку дня - тогда решим. Мы законопослушные, - заявил Барнаков.

Глава местной администрации заявил, что депутаты не заседают уже длительное время. Он считает, что мундепы не слишком заинтересованы в жизни МО и уверяет, что ему самому политические перипетии не интересны.

После ухода Барканова из муниципалитета, сотрудники администрации сами вынули замок из двери, посчитав, что депутат и его помощники могли его повредить.

Константин Леньков