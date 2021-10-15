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Новости 14:52

Беглов впервые поздравил горожан с Днем отца

фото ЗакС политика Беглов впервые поздравил горожан с Днем отца

В преддверии учрежденного в нынешнем году указом президента Дня отца, отмечаемого 17 октября, петербургский губернатор Александр Беглов поздравил с новым праздником жителей города. В его понимании, отцовство - не только огромный труд, но и награда. Городские власти, по оценке Беглова, уделяют семьям, особенно многодетным, достаточно внимания, год за годом усиливая их адресную поддержку. Многодетных семей в городе насчитывается 48 тысяч.

"Растет и общественное признание родительского труда. Ежегодно орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава" награждаются петербургские родители, достойно воспитавшие своих детей. В нашем городе установлено почетное звание "За заслуги в воспитании детей". Оно уже присвоено 140 многодетным семьям", - говорится в официальном поздравлении чиновника.

По мнению Беглова, отцы в петербургских семьях должны быть сильными, заботливыми и здоровыми.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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