ОСК объявила о завершении переезда штаб-квартиры из Москвы в Петербург

Глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что переезд главного офиса "Объединенной судостроительной корпорации" в Петербург завершен, остались "мелкие технические нюансы", передает "Интерфакс".

В сентябре Рахманов заявлял, что изначально предполагалось потратить на переезд около 1,5 млрд рублей. Он отмечал, что окончательная стоимость будет понятна лишь через несколько лет, когда станут очевидны как ситуативные, так и регулярные траты, в том числе, и на командировки в Москву.

О том, что ОСК переезжает в Петербург, стало известно в 2020 году. Рахманов называл город якорным регионом для корпорации, поскольку здесь находятся многие верфи и конструкторские бюро, а также ключевые заказчики. Московский офис было решено оставить местом встреч.

фото: aoosk.ru