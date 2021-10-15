Всеволод Беликов: Четырбок - блестящий юрист, но у меня есть свой уникальный опыт

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Бывший глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов стал председателем комитета по законодательству Заксобрания Петербурга. ЗАКС.Ру спросил у депутата, кто и когда предложил ему занять этот пост, зачем он хочет разрешить коллегам голосовать по видеосвязи и почему остался руководить Советом муниципальных образований, несмотря на избрание в ЗакС.

На совести председателя комитета по законодательству ЗакСа большинство законов, принимаемых в городе. Раньше эту должность занимал Денис Четырбок, прославившийся инициативами по борьбе с "наливайками" и регулированию выступлений уличных артистов. Его предшественник Виталий Милонов боролся с фастфудом и "ЛГБТ-пропагандой", а также предлагал учитывать мнение церкви при согласовании публичных акций. Всеволод Беликов, возглавивший комитет в седьмом созыве, более 20 лет руководил муниципалитетом "Финляндский округ", которому сам придумал название. Кроме того, Беликов остается бессменным руководителем Совета муниципальных образований, который, несмотря на протестный исход оппозиционеров, по-прежнему объединяет большинство представительных органов местного самоуправления Петербурга.

- На первом заседании комитета по законодательству вы допустили, что в его регламент будут внесены изменения. Планируется, что депутаты получат возможность рассматривать вопросы дистанционно. Для чего это нужно?

- Всё банально просто. Были примеры, когда различные коллегиальные органы управления, в том числе законодательные, в отсутствие кворума не могли принять решение. Практика дистанционного рассмотрения вопросов уже существует в органах исполнительной и законодательной власти других субъектов РФ. Ничего не мешает установить видеоконференцсвязь с кем-то из заболевших или откомандированных.

- В шестом созыве у комитета по законодательству не было проблем с кворумом.

- Я надеюсь, что никто не заболеет и что не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств, которые заставят человека находиться далеко от нашего замечательного коллектива.

- Еще какие-то перемены нужны комитету?

- В свое время в силу решения Уставного суда была практически свернута работа экспертного совета. Мне кажется, что его нужно восстановить и использовать на всех этапах подготовки нормативно-правовых актов. Петербург - это кузница юридических кадров. В нашем городе есть множество специалистов, которые заложили основы российского федерального законодательства. Вся соль науки юридической здесь. Мы можем получать у них консультации и избежать множества проблем, связанных с оспариванием, с осуждением уже принятых нормативно-правовых актов.

- Вам не кажется, что должность председателя комитета по законодательству расстрельная? Вся основная критика за принимаемые в городе законы приходится на него.

- Я же не из института благородных девиц. Я офицер-артиллерист, служил достаточно долго в рядах вооруженных сил. Потом стал председателем Совета муниципальных образований. А на этой должности ты находишься под перекрестным огнем: с одной стороны государственная власть, которая предъявляет жесткие требования, с другой – твои коллеги с бесконечными проблемами, которые нужно решать. Этот "расстрел" продолжается в переносном смысле всю мою профессиональную жизнь. Дырок много, шрамов много, но и наград много, а главное, решенных задач и исполненных дел.

- Как вы относитесь к закону о "наливайках", законопроекту об уличных музыкантах, запрету на продажу снюса?

- Когда эти законопроекты обсуждались в Законодательном Собрании, мы с коллегами-муниципалами на земле занимались совершенно другими проблемами. С жалобами на "наливайки" и уж, тем более, на уличных музыкантов жители к нам лично не обращались. Какое бы мнение по этому поводу ни разделял я, любая законодательная инициатива рассматривается не председателем комитета, а всем его авторитетным составом, включающим представителей всех пяти фракций и семи комиссий. И свою задачу я вижу в том, чтобы консолидировать все мнения, все факты и найти единственно верное решение той или иной проблемы, если она действительно проблемой является.

- Законопроект об уличных музыкантах так и не успели принять окончательно. На базе комитета прошло широкое обсуждение инициативы с привлечением всех заинтересованных сторон, но голосования во втором чтении еще не было. Вы доведете дело до конца?

- Есть автор закона, это его детище. Он уже прошел большой путь, он должен пройти его до конца. Я пока не вникал в тонкости, но, когда ознакомлюсь с материалами, буду готов дать советы.

- Вы имеете в виду Дениса Четырбока?

- Да.

- Когда вам предложил возглавить комитет?

- На фракции.

- То есть уже в сентябре, после избрания депутатом?

- Да, конечно.

- Кто сделал это предложение?

- Фракция.

- Но инициатор у решения был?

- Фракция - это инструмент дисциплины и выработки единого подхода. Но в данном случае есть председатель Законодательного собрания. Все прекрасно знают, что если вы избираете руководителя органа, то он должен определиться со своими позициями, кого бы он хотел видеть в команде, на кого бы хотел опираться. В данном случае, речь идет о председателях комитетов и комиссий. Конечно, это должно быть при непротивлении коллег и фракций.

- Почему, на ваш взгляд, остановились на вашей кандидатуре, хотя Денис Четырбок переизбрался в новый созыв?

- Чем именно обусловлено невыдвижение Дениса Александровича, я не знаю. Не задавался этим вопросом.

Денис Александрович - блестящий юрист, он хорошо понимает все хитросплетения нашего законодательства. Но у меня есть свой уникальный опыт. Я 21 год работаю на земле, я, так сказать, "на своей шкуре" познал проблемы правового регулирования нашей жизни. Я вхожу во многочисленные советы, комиссии и комитеты, которые созданы при органах государственной власти федерального и регионального уровня: правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации, совет по местному самоуправлению при Совете Федерации, антинаркотическая и антитеррористическая комиссии Санкт-Петербурга, кадровый совет, советы по вопросам межнациональных отношений и противодействию коррупции и т.д. Последние 15 лет принимаю участие в заседаниях городского правительства. Я понимаю всю проблематику от домуправа до жилищного комитета, от мусорщика до комитета по благоустройству.

С другой стороны, я ученый, я юрист, я хорошо знаю европейский опыт. За время работы в российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы мною сделано под сотню докладов по самым различным темам. Я был докладчиком перед комиссией Совета Европы при мониторинге состояния местной и региональной демократии в Российской Федерации. Изучал опыт работы местного самоуправления и региональной власти в США в составе специальной группы в рамках программы обмена между МИД и Конгрессом. Понимая специфику работы муниципалитетов, общественных организаций, зная европейский опыт, я смогу применить свои знания при разработке законопроектов. Я постараюсь, чтобы любая значимая законодательная инициатива учитывала опыт других стран и других субъектов Российской Федерации.

- Вы решили продолжать руководить Советом муниципальных образований. Зачем вам это надо?

- Нам есть чем гордиться. Наш Совет все эти годы признавался одним из лучших в стране. Но это не значит, что его больше никто не может возглавить. Мои коллеги профессиональны, ответственны и все эти годы они были рядом со мной. Конечно, мне было бы достаточно быть депутатом Законодательного собрания, заниматься законотворчеством, но я спросил своих коллег - к счастью, за годы совместной работы они стали друзьями и соратниками - готов ли кто-нибудь взять на себя руководство Советом? Они ответили: "Фёдорович, давай-ка ты продолжай". И я эту работу продолжаю. Мне это несложно, потому что у меня есть профессиональные заместители, сильная дирекция и потому что у нас нормальное, тесное взаимодействие с органами исполнительной власти, в частности, с комитетом территориального развития. Хотя мы можем поругаться с комитетом финансов и делаем это регулярно. Меня не устраивает распределение денежных средств по той методике, которая сегодня существует. Раньше были богатые и бедные, сейчас бедные все. Не вариант!

Мандат депутата Законодательного собрания позволит реализовать многие проекты на площадке Совета муниципальных образований в интересах петербуржцев. И я очень ценю высокую оценку моей работы со стороны коллег-муниципалов. А то, что это будет дополнительная нагрузка - ну что ж, дачи у меня нет, серьезного хобби у меня нет, у меня есть только работа.

- Председатель Заксобрания Александр Бельский раньше тоже был главой муниципалитета. Как вы с ним познакомились и какими были первые впечатления о нем?

- Перед моими глазами прошли сотни глав муниципальных образований. У каждого своя история. Очень разные люди - были бывшие сенаторы, бывшие миллиардеры, генералы, адмиралы, были странные люди без образования и с не очень понятным портфолио. Александру Николаевичу я сразу предложил стать моим заместителем по проблематике городов и поселков. У него есть очень хорошее качество, которое встречается не у всех руководителей с советским, силовым бэкграундом. Его как человека, который с одной стороны работал в бизнесе, а с другой – занимался общественной деятельностью, отличало неравнодушное отношение к происходящему. Неравнодушное, но не показное. Он видел проблему, работал через общественный фонд, находил людей, которые помогали ее решать. И никак это не выпячивал.

Что такое бизнес? Прибыль! К прибыли надо идти максимально коротким путем, не нарушая закон. Отсюда умение организовать и мотивировать команду, поставить акценты, определить приоритеты, наладить обеспечение, контроль – это управленческие задачи, но они лишены условностей. Бизнесмен лишен субъективных условностей. В отличие от военного, он не оглядывается по сторонам, а идет к цели.

Александр Николаевич был очень хорошо воспринят в муниципальном сообществе и очень многое сделал. Как заместителя я его просил ездить в муниципалитеты, где возникали конфликтные ситуации, он ездил и решал эти вопросы, помогал мне и коллегам. Когда надо было по-петербургски выступить на съезде Совета муниципальных образований города Москвы, я попросил его поехать вместо меня. Я понимал, что он образец деликатного, профессионального петербургского чиновника. Выдержанный, интеллигентный, вызывающий доверие, но не позволяющий себе всяческие фривольности. Его воспитала интеллигентная среда тем ленинградцем-петербуржцем, которые - мы этого очень хотим - должны быть везде, на всех уровнях власти.

Кстати, дальнейшая работа с Александром Николаевичем на должности председателя комитета территориального развития и вице-губернатора, как для меня, так и для всех коллег лишь укрепила его и так непререкаемый авторитет. И это честно.

- Когда началась пандемия, ваш предшественник Денис Четырбок начал транслировать заседания комитета по законодательству на своей личной странице "ВКонтакте". Вы будете делать что-то подобное?

- Я всю жизнь за открытость. Открытость - прямой путь к снятию слухов и сплетен. Но мне кажется, что это крайне сложная сверхзадача - сделать наши скучные, процедурные, зарегламентированные законом и традициями мероприятия интересными. Для начала я бы постарался сделать их интересными для профессионалов, для юристов и правоприменителей, чтобы они понимали, что происходит. В дальнейшем - это сверхзадача - сделать их интересными для простого петербуржца.

Ресурс - это группа в "ВКонтакте". Я и как глава муниципального образования в последнее время выходил в прямой эфир. Когда ты очно отчитываешься о бюджете, например, обычно приходит человек 50-60. Трансляции же дали нам по 5-7 тысяч просмотров и по 200 сообщений в чате.

- Давайте еще раз. Трансляции будут, но не сразу?

- Будут. Трансляции будут обязательно. Я уверен, что такая форма общения сегодня самая эффективная. Другие дело, достаточно ли только запускать в прямой эфир наши заседания? Я хочу максимально использовать возможности соцсетей для взаимодействия с петербуржцами и выходить на прямой диалог с обратной связью здесь и сейчас. Это же я собираюсь предложить и всем членам комитета. Почему? Я хочу, чтобы все депутаты приняли участие в этой работе. Ведь у каждого из них есть, условно, своя специализация. Важно, чтобы все члены комитета не просто поднимали руку "за" или "против", а выделялись как авторы, были узнаваемы и открыты.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга