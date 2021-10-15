МВД заплатит петербурженке 2000 рублей за незаконное задержание на митинге

Смольнинский районный суд Петербурга 15 октября удовлетворил иск Лады Пурвиньш к Министерству внутренних дел из-за незаконного задержания во время протестной акции в январе 2021 года. Суд назначил компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей, сообщил правозащитный проект "Апология протеста" в своем Telegram-канале.

Пурвиньш задержали 23 января у станции метро "Гостиный двор". Силовики без объяснения причин схватили женщину и отвели в автозак. После девяти часов в отделе полиции Пурвиньш покинула участок с протоколом по "коронавирусной" статье за нарушение требований режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге").

Позже комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности прекратил административное дело, не обнаружив в ее действиях состава правонарушения, уточнили правозащитники.

Сторонники политика Алексея Навального 23 января вышли на улицы крупнейших городов России, требуя прекратить уголовное преследование оппозиционера. В Петербурге в тот день задержали более 500 человек. Всего по стране в отделах полиции оказалось не менее четырех тысяч протестующих.

Константин Леньков