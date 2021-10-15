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Новости 17:50

МВД заплатит петербурженке 2000 рублей за незаконное задержание на митинге

фото ЗакС политика МВД заплатит петербурженке 2000 рублей за незаконное задержание на митинге

Смольнинский районный суд Петербурга 15 октября удовлетворил иск Лады Пурвиньш к Министерству внутренних дел из-за незаконного задержания во время протестной акции в январе 2021 года. Суд назначил компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей, сообщил правозащитный проект "Апология протеста" в своем Telegram-канале. 

Пурвиньш задержали 23 января у станции метро "Гостиный двор". Силовики без объяснения причин схватили женщину и отвели в автозак. После девяти часов в отделе полиции Пурвиньш покинула участок с протоколом по "коронавирусной" статье за нарушение требований режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"). 

Позже комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности прекратил административное дело, не обнаружив в ее действиях состава правонарушения, уточнили правозащитники. 

Сторонники политика Алексея Навального 23 января вышли на улицы крупнейших городов России, требуя прекратить уголовное преследование оппозиционера. В Петербурге в тот день задержали более 500 человек. Всего по стране в отделах полиции оказалось не менее четырех тысяч протестующих.

Константин Леньков


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