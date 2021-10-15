Легкоатлетический пробег ограничит движение транспорта на юге и в центре Петербурга 17 октября

Из-за легкоатлетического пробега "Пушкин – Санкт-Петербург" будет ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта, сообщили в комитете по транспорту.

Забег пройдет 17 октября. В этот день будет прекращено движение:

с 06:00 до 10:00 по Привокзальной площади от Широкой улицы до Железнодорожной улицы;

с 07:20 до 09:10 по крайней левой полосе Железнодорожной улицы от Новодеревенской улицы до Привокзальной площади; по Софийскому бульвару в границах Привокзальной площади;

с 08:30 до 09:45 по Софийскому бульвару от Привокзальной площади до Октябрьского бульвара; по Октябрьскому бульвару от Софийского бульвара до Конюшенной улицы; по Конюшенной улице от Октябрьского бульвара до Пушкинской улицы; по Пушкинской улице от Конюшенной улицы до Дворцовой улицы; по Дворцовой улице от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе; по Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару;

с 08:45 до 10:35 по Петербургскому шоссе в направлении от Детскосельского бульвара к Пулковскому шоссе;

с 09:20 до 11:05 по двум крайним левым полосам движения Пулковского шоссе в направлении от Петербургского шоссе к Кольцевой автомобильной дороге;

с 09:30 до 12:40 по двум крайним левым полосам движения Пулковского шоссе в направлении от Кольцевой автомобильной дороги к площади Победы, двум крайним левым полосам движения площади Победы в направлении от Пулковского шоссе к Московскому проспекту, двум крайним левым полосам движения Московского проспекта в направлении от площади Победы к Бассейной улице; двум крайним левым полосам движения Московского проспекта в направлении от Благодатной улицы к набережной Обводного канала;

с 09:30 до 10:45 по Московскому проспекту в направлении от Бассейной улицы к набережной Обводного канала;

с 10:45 до 12:40 по двум крайним левым полосам движения Московского проспекта в направлении от Бассейной улицы к Благодатной улице;

с 10:00 до 12:45 по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки;

с 10:00 до 13:00 по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Московского проспекта до Невского проспекта;

с 10:15 до 13:00 по Невскому проспекту в направлении от набережной реки Фонтанки к Дворцовому проезду; Дворцовому проезду в направлении от Невского проспекта к Дворцовому мосту.

Также 17 октября с 9:00 до 13:00 будут изменены маршруты движения наземного общественного транспорта. Схему объезда можно посмотреть на сайте Смольного.