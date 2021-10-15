Между Новгородской и Псковской областями пустят новый железнодорожный маршрут

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в своих социальных сетях, что на встрече с гендиректором РЖД Андреем Белозером было утверждено решение о запуске нового железнодорожного маршрута, который соединит его регион с соседней Псковской областью.

Случится это в конце декабря, электричка будет курсировать по понедельникам и пятницам между Старой Руссой и деревней Морино.

"Маршрут запустили по просьбам новгородцев. Теперь пассажиры снова смогут добраться от Морино до Бологое", - подчеркнул губернатор.

Гендиректор железнодорожного монополиста на встрече с Никитиным также выразил готовность содействовать чиновникам в благоустройстве вокзалов Малой Вишеры, Чудово, Валдая и столицы региона, Великого Новгорода.