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Новости 10:28

В исправительной колонии во Владикавказе произошел бунт заключенных

фото ЗакС политика В исправительной колонии во Владикавказе произошел бунт заключенных

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе вспыхнул бунт заключенных, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По данным агентства, беспорядки начались из-за несогласия некоторых заключенных соблюдать установленный в колонии режим. 

Один из источников отметил, что беспорядки устроили несколько сотен заключенных, что вылилось в стычки с сотрудниками колонии. Собеседник агентства утверждает, что некоторое время назад заключенные уже предпринимали попытку устроить беспорядки. Источник "Интерфакса" сообщал, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. При этом ТАСС со ссылкой на свой источник писал, что пострадавших нет.

В региональном управлении ФСИН заявили, что беспорядки организовали двое заключенных, которые содержались в штрафном изоляторе, передает РБК. Они, по словам представителей службы, "отказались подчиниться законным требованиям сотрудников" и "предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки".

ФСИН заявила, что обстановка "стабилизирована и находится под контролем". По данным службы, пострадавших нет.

 


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