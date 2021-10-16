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Новости 11:17

В России впервые зарегистрировали более тысячи смертей от COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В России впервые зарегистрировали более тысячи смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зарегистрировано 1 002 летальных исходов от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это новый максимум за все время эпидемии в РФ. По официальным данным, на 16 октября 2021 года от коронавируса умерли 222 315 россиян.

За последние сутки выявлено 33 208 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель также обновил рекорд за все время с марта 2020 года. Свыше 30 тысяч новых заболевших выявляют уже третьи сутки подряд, и заболеваемость продолжает расти. В общей сложности штаб отчитался  о 7 958 384 случаях заболевания за время эпидемии.

В Петербурге заболели еще 3 088 человек - это наибольшее число с января 2021 года. В Москве, где наибольшее число выявленных случаев COVID-19, заболели еще 6 545 человек, в Подмосковье - 2 403.


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