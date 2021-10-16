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Новости 12:09

Суд отказал "ОВД-Инфо" в приостановке статуса иноагента

фото ЗакС политика Суд отказал "ОВД-Инфо" в приостановке статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал "ОВД-Инфо"* в приостановке статуса иноагента, сообщили представители проекта.

Иск об исключении проекта из реестра представители "ОВД-Инфо" подали 12 октября, попросив приостановить действие решения о включении в реестр СМИ-иноагентов на время рассмотрения иска. На заседании 15 октября суд отказал в удовлетворении этого заявления. Дату судебного заседания, на котором суд рассмотрит иск "ОВД-Инфо", назначат 21 октября.

По версии суда, "обстоятельств, свидетельствующих о наличии явной опасности нарушения прав истцами не определено". Юристка Татьяна Глушкова отметила, что в определении об отказе в обеспечительных мерах нет ответов на приведенные защитой аргументы.

С 2011 года "ОВД-Инфо" оказывает бесплатную юридическую поддержку задержанным на акциях протестов и другим лицам, на которых оказывается давление по политическим мотивам. В конце сентября Минюст включил проект в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иноагента. 

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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