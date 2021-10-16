"Коммерсантъ": Тесак незадолго до смерти оформил девять явок с повинной

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак перед смертью в челябинском СИЗО оформил девять явок с повинной и дал показания на своих соратников, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, это касается дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды). Оно было возбуждено еще в 2007 году после того, как в интернете появилась видеозапись убийства двух мужчин. Одного из убитых опознали его родственники: это был уроженец Дагестана Шамиль Удаманов, приехавший в Москву на заработки.

В 2017 году расследование приостановили из-за отсутствия подозреваемых. Однако, сообщил адвокат Александр Тимошенко, в феврале 2020 года Марцинкевич признался в убийстве и начал давать показания сотрудникам СК. Также его показания позволили раскрыть два убийства 2003 года в Москве и под Смоленском.

Минимум два фигуранта расследования подтвердили показания Марцинкевича: это Андрей Кайль и Максим Хотулев. Адвокаты, опрошенные журналистами, затруднились сказать, сколько всего в деле эпизодов, сославшись на то, что еще не знакомились с его материалами.

36-летнего Марцинкевича нашли мертвым в челябинском СИЗО в 2020 году. По официальной версии, он покончил с собой, его родственники и сторонники с этим несогласны.

Марцинкевич сталкивался с проблемами с законом с конца 2000-х годов, последний срок он отбывал за хулиганство и уничтожение чужого имущества. Перед этим его судили за возбуждение ненависти.