"Нам не дают играть": Силовики сорвали концерт Васи Обломова в Петербурге

Петербургские правоохранители не дали Васе Обломову провести полноценный концерт: минувшим вечером, 16 октября, они пришли в клуб Aurora Concert hall, где выступал музыкант, и остановили мероприятие. Об инциденте исполнитель сообщил у себя в Twitter.

Изначально концерт должен был состояться в клубе "Время N", однако его перенесли на другую площадку из-за того, что организаторы не получили специального "антивирусного" разрешения на выступление. В Aurora Concert hall концерту Обломова не суждено было состояться также ввиду нарушения коронавирусных ограничений.

"Запрещают проведение концерта по формальным признакам, на этот клуб не получено специальное разрешение, никакой возможности провести концерт в клубе нет. Нам не дают играть, мы не можем играть, нам так сообщили. Надеюсь когда-нибудь нас будут рады видеть в Санкт-Петербурге ваши местные власти", - поделился мнением музыкант.

Обломов отметил, что на концерт пришли не только полицейские, но и другие надзорные ведомства.

По словам Обломова, на концерт заявилась не только полиция, но и различные надзорные органы.