В РФ зафиксировано свыше 34 тысяч суточных COVID-заражений - это новый максимум с начала пандемии

В России зарегистрирован очередной суточный максимум по количеству новых COVID-заражений: прирост составил 34 303 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, проинформировали в оперативном штабе.

Таким образом, к сегодняшнему дню в стране коронавирус стал официально подтверждён у 7 992 687 граждан.

Из общего числа новых случаев лишь у 2 925 россиян не имелось клинических проявлений болезни.

В Москве COVID-19 подтвердился у 6 740 местных жителей, в Петербурге - +3323 новых случая, в Подмосковье - 2759.