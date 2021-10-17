"Особенно, когда речь идёт о политических решениях": Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин полагает, что Норвежскому нобелевскому комитету следует учредить процедуру отзыва Нобелевской премии мира: особенно, если лауреат причастен к "ужасным преступлениям" или если решение имеет политический подтекст. Соображениями на сей счёт председатель нижней палаты федерального собрания поделился у себя в телеграм-канале.

"В своем завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться „тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Премию мира получил Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. […] За какой „мирный процесс" ему вручили премию?" — делится умозаключениями Володин.

Кроме того, спикер Госдумы приводит пример мьянманского политика Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в бездействии по вопросу геноцида мусульманской народности рохинджа в стране; рассуждения Володина касаются также экс-президента США Барака Обамы и премьер-министра Эфиопии Абий Ахмед Али,.

"Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека. Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет. Почему? Потому что там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер", — заключил мысль Володин.

8 октября главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса, стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Нобелевский комитет в Осло аргументировал решение тем, что журналист на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в России, учитывая сложную ситуацию с профессией в стране. Муратов намерен перевести часть премии фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Единственными россиянами, кроме Муратова, которые также были удостоены Нобелевской премии мира стали Михаил Горбачёв и Андрей Сахаров.

Фото: сайт Госдумы