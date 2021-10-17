Вход в Екатерининский парк в Царском Селе с 25 октября станет бесплатным

Начиная с 25 октября и вплоть до мая 2022 года вход в Екатерининский парк в Царском селе будет бесплатным, проинформировали в пресс-службе государственного музея-заповедника.

Часы работы в обозначенный период времени будут следующими — с 07:00 до 21:00.

Кроме того, в ГМЗ подчеркнули, что горожане круглый год на безвозмездной основе смогут посещать Александровский и Баболовский парки.

Находящиеся в зелёных зонах скульптуры накрывают деревянными ящиками: к работам приступят уже в ближайшее время. Монументы таким образом защищаются от превратностей погоды.