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Новости 17:59

"Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал": Милонов хочет запретить незамужним россиянкам отдых в Турции

фото ЗакС политика "Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал": Милонов хочет запретить незамужним россиянкам отдых в Турции

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов, известный, среди прочего, своим патриархальным мировоззрением и нетерпимостью к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, поделился очередной идеей о том, что, в его представлении, следует запретить в России.

На сей раз взор парламентария обратился на россиянок, которые, будучи незамужними, ездят на отдых в Турцию, где, по его мнению, их соблазняют турки и впоследствии отбирают у них детей.

"Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию. Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем, потому что там алкоголь опасный. Они алкоголь возят из Северного Кипра, там делают его из денатурата. Очень много жалоб от женщин, которые оказались в состоянии опьянения с „всё включено" (all inclusive), и теперь не могут увидеть ребенка", — высказался Милонов в эфире радио "Говорит Москва".


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