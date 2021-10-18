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Новости 11:17

Пермский СК возбудил два дела из-за стрелявшего в классе школьника

фото ЗакС политика Пермский СК возбудил два дела из-за стрелявшего в классе школьника

Управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило два уголовных дела после того, как ученик в школе в поселке Сарс открыл стрельбу, сообщается на сайте СК.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также проводится доследственная проверка по признакам ч. 3 ст. 30, п.п. "в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователи рассказали, что получили сообщение о выстрелах в школе утром 18 октября. Прибыв на место, оперативники выяснили, что 12-летний школьник принес с собой огнестрельное оружие и дважды выстрелил в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла ранило 11-летнего мальчика.

Пока следователи выясняют мотивы школьника-стрелка, а также, как у него оказался доступ к оружию. Представителей СК интересуют условия хранения оружия, качество охраны школы, они намерены оценить действия ответственных должностных лиц, которые допустили перемещение вооруженного подростка по школе.

Сообщалось, что школьник дважды выстрелил в классе из-за травли, но при этом вел себя неадекватно в тот момент. Источники утверждали, что подростка не станут привлекать к уголовной ответственности.

фото: sledcom.ru


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