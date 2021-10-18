Новый максимум: в России выявили более 34,3 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 34 325 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это новый рекорд за время эпидемии в России, он обновляется уже пятый день подряд.

Нарастающим итогом с марта 2020 года в России выявлено 8 027 012 случаев заболевания. По официальным данным, на 18 октября от коронавируса умерли 224 310 россиян, 998 летальных исходов добавили в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 3 097 человек. В Москве, где наибольшее число выявленных случаев COVID-19, заразились еще 6 823 человека, в Подмосковье - 2 768.