ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:33

Новый максимум: в России выявили более 34,3 тысячи случаев COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика Новый максимум: в России выявили более 34,3 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 34 325 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это новый рекорд за время эпидемии в России, он обновляется уже пятый день подряд.

Нарастающим итогом с марта 2020 года в России выявлено 8 027 012 случаев заболевания. По официальным данным, на 18 октября от коронавируса умерли 224 310 россиян, 998 летальных исходов добавили в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 3 097 человек. В Москве, где наибольшее число выявленных случаев COVID-19, заразились еще 6 823 человека, в Подмосковье - 2 768.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама