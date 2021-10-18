Представители трех фракций стали заместителями председателя БФК парламента Петербурга

Напомним, комитет в седьмом созыве ЗакСа возглавил член "Единой России" Михаил Барышников . На следующем заседании БФК предстоит рассмотреть проект бюджета Петербурга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

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