Представители трех фракций стали заместителями председателя БФК парламента Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга на заседании 18 октября избрал четырех заместителей председателя, сообщили в ЗакСе.
Должности заняли лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, его однопартиец Андрей Рябоконь, руководитель фракции ЛДПР Павел Иткин и депутат "Справедливой России - За правду" Андрей Алескеров.
Единороссы Александр Кущак, Юрий Гладунов и Елена Рахова вошли в состав счетной комиссии БФК.
Напомним, комитет в седьмом созыве ЗакСа возглавил член "Единой России" Михаил Барышников. На следующем заседании БФК предстоит рассмотреть проект бюджета Петербурга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.