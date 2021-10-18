Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостановит работу своего представительства при НАТО, передает ТАСС.

По словам Лаврова, это ответ на лишение аккредитации российских дипломатов при альянсе. Он добавил, что также будет прекращена работа информационного бюро НАТО в Москве. Кроме того, Россия прекратит работу военной миссии НАТО в Москве, передает РИА "Новости".

Лавров сообщил, что теперь контакты НАТО с Россией будут поддерживаться через российского посла в Бельгии, передает РБК. Министр заявил, что российская сторона не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.

6 октября стало известно, что НАТО высылает восемь сотрудников российской миссии в своей штаб-квартире. Их заподозрили в шпионаже. 13 октября президент Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе заявил, что российские власти "напрямую готовы общаться и с НАТО в том числе".